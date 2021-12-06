Весь мир, 10 марта, 2009, 17:22 — ИА Регнум. Продолжительная эксплуатация автомобиля Jaguar XF оставила много нареканий в надежности модели.

Jaguar XF

Как пишет Carpark.ru со ссылкой на журнал Automobile Magazine, в машине не работает гнездо прикуривателя, сломалась кнопка управления стеклами, обнаружился дефект заднего дифференциала. Только в первые полгода Jaguar XF провел в ремонте 19 дней.