Весь мир, 10 марта, 2009, 17:22 — ИА Регнум. Продолжительная эксплуатация автомобиля Jaguar XF оставила много нареканий в надежности модели.

Jaguar XF

Как пишет Carpark.ru со ссылкой на журнал Automobile Magazine, в машине не работает гнездо прикуривателя, сломалась кнопка управления стеклами, обнаружился дефект заднего дифференциала. Только в первые полгода Jaguar XF провел в ремонте 19 дней.

Обладатели XF гораздо чаще посещают дилерский автосервис, чем владельцы моделей-конкурентов - BMW 5-й серии, Cadillac CTS и Mercedes-Benz C-Class. По подсчётам журналистов, на эти модели приходится от 33 до 97 визитов в сервис на каждые 100 машин, у Jaguar XF этот показатель намного выше - 141 посещение на 100 автомобилей.