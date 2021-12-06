Вологда, , 16:38 — REGNUM Правительство РФ до конца 2021 года выделит вологодским аграриям 240 млн рублей. Средства пойдут на покупку кормов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Коровам дали корм Максим Алиев, ИА «Республика Карелия»

Он отметил, что в этом году аграриям понадобилась дополнительная поддержка в связи с ростом цен на минеральные удобрения и корма.

«Объем поддержки из областного бюджета был увеличен на 522 млн рублей. Также сельхозпроизводители, которые реализуют инвестпроекты в нашей области, получили средства на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов АПК и на покупку техники и оборудования в общем объеме 486 млн рублей. В этом году объем господдержки в сельском хозяйстве составит рекордные 3,4 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 1 млрд рублей», — написал Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области рост цен на сырье поставил под угрозу банкротства молокозавод.