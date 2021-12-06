Великий Новгород, , 16:46 — REGNUM Темпы прироста заболевших COVID-19 в Новгородской области снизились на 25 процентов. Об этом заявила 6 декабря главный государственный санитарный врач по Новгородской области Елена Никифорова на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Заснеженный Великий Новгород Ольга Ларина © ИА REGNUM

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В то же время увеличилась заболеваемость среди школьников, также среди них отмечено превышение пороговых показателей по ОРВИ и гриппу.

«В целом, ситуация стабильная, но благополучной ее назвать нельзя: мы входим в сезон гриппа и ОРВИ», — подчеркнула Елена Никифорова, слова которой приводит пресс-центр правительства Новгородской области.

В медучреждениях региона свободно 35,5% коечного фонда. Возвращаются в штатный режим работы терапевтическое отделение Боровичской ЦРБ и Клинический центр медицинской реабилитации в Великом Новгороде.

«Несмотря на данные по снижению темпов заболеваемости, расслабляться точно не стоит. Надеюсь, что наша с вами совместная работа приведет к тому, что Новый год регион встретит без каких-то дополнительных ограничений, в том же режиме, который существует на сегодняшний день», — отметил губернатор региона Андрей Никитин.

В области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, препараты распределены между районами, составлен график выезда мобильных медицинских бригад на предприятия и в организации для проведения вакцинации от ковида и гриппа.

Добавим, за последние сутки в Новгородской области выявили 220 новых случаев коронавируса. Это на один случай больше, чем сутками ранее.

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