Москва, , 17:04 — REGNUM Запад не станет отказываться принимать Украину в НАТО. Об этом 6 декабря заявил политолог из ФРГ Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, связано это с тем, что значительная часть западного истеблишмента убеждена, что, став нейтральной страной Украина тут же вернётся в сферу влияния России.

«Не хотят, чтобы Путин договорился с Западом, что он не будет расширять НАТО, чтобы сделать Украину нейтральной страной. Я сам эту идею подбрасываю здесь, но мне говорят, что Запад не может пойти на это — если он пойдет на нейтралитет Украины, то Украина капитулирует и многие на Западе этого не хотят», — сказал Рар.

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