Киев, , 16:38 — REGNUM Нынешние власти Украины не в состоянии вести какие-либо переговоры с Москвой, так как их никто не воспринимает всерьёз, заявил 6 декабря в эфире «Пятого канала» бывший замглавы МИД Украины Валерий Чалый.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, компетентность украинской власти не позволяет ввязываться в прямые переговоры с участием президента России Владимира Путина.

«Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции», — заявил Чалый.

Он отметил, что в Кремле не воспринимают всерьёз президента Украины Владимира Зеленского, поэтому без участия США, Германии и Франции результатом таких переговоров будет провал.

«Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнеров Украины — как минимум там не будет капитуляции», — предложил Чалый.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле неоднократно заявляли, что не видят большого смысла и какой-то необходимости в прямых переговорах Зеленского с президентом России.

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