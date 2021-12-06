Казань, , 17:03 — REGNUM В Казани хозяйке кафе-кондитерской, игнорирующей санитарно-эпидемиологические требования, судом назначены два штрафа по 40 тыс. рублей каждый за обслуживание клиентов без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании.

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По данным пресс-службы Кировского суда, хозяйка учреждения признана виновной по двум материалам о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст.20.6.1 ч.1 КоАП), сообщает «Интерфакс-Поволжье».

После того, как в соцсетях появилась информация о работе кафе без QR-кодов, в заведение зачастили проверки. С 5 декабря кафе работает только на вынос. Хозяйка организации заявила о намерении обжаловать решение суда.

ИА REGNUM напоминает, в Казани руководство одного из городских кафе-кондитерских объявило свое учреждение «территорией конституционных прав посетителей».

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