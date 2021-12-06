Троицкий район, Челябинская область, , 16:35 — REGNUM В Челябинской области одну из фирм уличили в загрязнении реки Санарка. Об этом сообщили журналистам в областном минприроды.

Экология

Иван Шилов © ИА REGNUM

Водоём находится в Троицком районе. Эксперты установили, что в нём значительно превышено содержание аммония-иона. Оказалось, что сброс резкопахнущей жидкости с запахом свиного навоза одно из ООО осуществило в почву. И затем по естественному уклону она попала в реку Санарка и оказалась в реке Уй, являющейся источником питьевого водоснабжения Троицка.

Материалы дела о загрязнении репки переданы в Росприроднадзор. Предприятию грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. Также фирме придётся ликвидировать нарушение и возместить ущерб.