Москва, 6 декабря 2021, 16:35 — REGNUM Обновление высших органов «Единой России» происходит на фоне мощной перезагрузки самой партии. Речь идет о предварительном голосовании, социальных лифтах, кадровых проектах в масштабе всей страны. К тому же ни одна из политических сил в стране не смогла предложить волонтерской активности аналогичной той, что реализует «Единая Россия» в период пандемии. Об этом заявил генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры, политолог Дмитрий Орлов в ходе экспертной панели в ФОРГО 6 декабря.
В партии также произошла структурная интеграция.
Кроме того, сыграла свою роль народная программа «Единой России», которая опиралась на расширенный диалог с населением. В него были включены миллионы людей.
В целом «Единая Россия» находится в неплохой форме, сочетает в себе традиции обновления и коалиционного доминирования, считает он.
По мнению Дмитрия Орлова, в перспективе партия должна выйти за пределы 28%-33% поддержки (по итогам оценки разных центров) и двигаться, насколько это возможно, к горизонту 35−40%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.