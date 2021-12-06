Москва, , 16:35 — REGNUM Обновление высших органов «Единой России» происходит на фоне мощной перезагрузки самой партии. Речь идет о предварительном голосовании, социальных лифтах, кадровых проектах в масштабе всей страны. К тому же ни одна из политических сил в стране не смогла предложить волонтерской активности аналогичной той, что реализует «Единая Россия» в период пандемии. Об этом заявил генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры, политолог Дмитрий Орлов в ходе экспертной панели в ФОРГО 6 декабря.

Дмитрий Орлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

Автор «Ясно, что именно она послужила основанием для выдвижения новых политиков, укрепления статуса и авторитета партии на местах. В той перезагрузке, о которой мы говорим, волонтерство сыграло очень значительную, а возможно и решающую роль», — отметил эксперт.

В партии также произошла структурная интеграция.

Автор «То, что заместителем секретаря Генсовета стали руководитель фракции в Госдуме и замруководителя аппарата Правительства — это закрепляет роль «Единой России» во взаимодействии с думским большинством и Кабинетом министров», — сказал Дмитрий Орлов.

Кроме того, сыграла свою роль народная программа «Единой России», которая опиралась на расширенный диалог с населением. В него были включены миллионы людей.

Автор «Я бы хотел обратить внимание на ее высокую интеграцию с бюджетом, с теми программами, которые реализуются. Поскольку партия следует логике солидарной ответственности, она должна быть исполнена в самом широком определении», — уверен политолог.

В целом «Единая Россия» находится в неплохой форме, сочетает в себе традиции обновления и коалиционного доминирования, считает он.

Автор «Политическая система сохраняет устойчивость, в том числе в значительной степени благодаря тому, что в ней существует, сохраняет политическую и идеологическую стабильность «Единая Россия». После получения конституционного большинства в Госдуме партии не требуется коалиция для проведения политики, каких-то важнейших решений, в том числе конституционного характера. Были игроки, которые стремились лишить ее этой роли, навязать ей коалиционный характер. Этого не произошло», — сказал он.

По мнению Дмитрия Орлова, в перспективе партия должна выйти за пределы 28%-33% поддержки (по итогам оценки разных центров) и двигаться, насколько это возможно, к горизонту 35−40%.

Автор «Это позволит иметь более стабильную общественную поддержку. Впрочем, и той, которую партия имеет сегодня, как мы убедились в ходе парламентских выборов, достаточно и для политического доминирования, и для получения конституционного большинства, и для того, чтобы обеспечивать необходимое и доминирующее влияние во всех Заксобраниях и муниципалитетах крупнейших городов», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда избрали Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.