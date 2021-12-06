Варшава, , 16:33 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 6 декабря во время пресс-конференции анонсировал введение новых ограничений для не прошедших вакцинацию жителей страны. Об этом передает Onet.pl.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

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«Завтра-послезавтра мы представим новые правила ограничений в связи с надвигающимися праздниками и угрозой проникновения штамма «Омикрон» в нашу страну. Мы будем усиливать механизмы обязательной вакцинации для людей определенных профессий. А новые ограничения будут касаться тех, кто не вакцинировался от коронавируса», — заявил польский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге пика четвертой волны пандемии коронавируса. Его ожидают в первой половине декабря текущего года, отметил он.