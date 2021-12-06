Москва, , 16:33 — REGNUM О разработке нового закона о занятости в Российской Федерации сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») по итогам встречи парламентариев фракции с главой Минтруда Антоном Котяковым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Андрей Исаев Duma.gov.ru

«У нас есть принципиальная договоренность с министерством труда, о том, что мы будем готовить новый закон о занятости, нынешнему уже 30 лет, в него внесено большое количество поправок», — отметил Исаев.

По его словам, «новые подходы, появление платформенной занятости, появление и развитие такой категории, как самозанятые, потребует необходимого законодательного регулирования».

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