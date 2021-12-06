Ливерпуль, Великобритания, , 16:30 — REGNUM 29-летний фланговый нападающий сборной Египта Мохаммед Салах выразил желание продлить контракт с «Ливерпулем»: «Если решение зависит от меня, я хочу остаться в Ливерпуле. Я здесь счастлив. Но решение находится в руках руководства», — цитирует Салаха итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

Текущее соглашение «фараона» с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Он выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после трансфера из «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Салаха, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в двадцати матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах (АПЛ, Лига чемпионов), в которых забил девятнадцать мячей и отдал девять результативных передач.

По итогам голосования на «Золотой мяч» 2021 года от France Football Мохаммед Салах занял лишь седьмое место.