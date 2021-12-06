Кострома, , 16:58 — REGNUM Последствия майского урагана в лесах Костромской области устранят к 2024 году. Об этом сообщает администрация региона.

Уборка поваленных деревьев после урагана в Костромской области Https://adm44.ru

Напомним, 15 мая 2021 года ураган оставил без света сотни населённых пунктов в 13 районах Костромской области. Ситуация с непогодой повторилась вечером 19 мая и 21 мая. Стихия повредила жилые здания, больницы, школы и детские сады. Кроме этого сильный ветер повалил деревья на площади более 10 тысяч гектаров, что составляет менее 1% от общей площади лесного фонда региона.

Большая часть поврежденных деревьев находилась на арендуемых площадях, восстановлением территорий после стихии в этих местах занимаются частные организации. Сейчас арендаторы провели подготовительные работы, приступить к высадке деревьев планируется весной 2022 года. Остальные территории будут приведены в порядок за федеральные средства. Для этого департамент лесного хозяйства заключит государственные контракты с подрядчиками.

На сегодняшний день в Костромской области соотношение площади лесовосстановления к площади всех вырубленных и погибших насаждений составило 98,2%. Довести до 100% этот показатель планируется через два года.

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