Вашингтон, 6 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание военного присутствия Китая около Тайваня можно рассматривать как «репетицию» будущих планов страны, сообщает 6 декабря Fox News.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Остин высказал свое мнение во время интервью с журналистом Fox News Брет Бэйер.

Журналист указал на тот факт, что в последнее время Китай провел многочисленные воздушные операции вблизи Тайваня. Бэйре спросил Остина: «Считаете ли вы, что это тренировочные полеты в преддверии будущих операций?»

Остин ответил, что не хочет спекулировать, но подтвердил: «Очевидно, это выглядит так, что они изучают свои возможности в небе и, конечно, это выглядит как репетиция».

Ранее США заявили, что действия Китая в Тайваньском проливе подрывают мир в регионе. Такое утверждение содержится в совместном заявлении по итогам переговоров США и ЕС на высоком уровне в рамках диалога по КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как 23 ноября американский ракетный эсминец USS Milius (DDG 69) проследовал через Тайваньский пролив, который отделяет остров Тайвань от материкового Китая, официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай намерен и дальше решительно бороться с безответственными действиями США в регионе и такими же безответственными заявлениями по Тайваню и Южно-Китайскому морю.