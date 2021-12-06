Тверь, 6 декабря, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Сильные снегопады прогнозируются на территории Тверской области 7 декабря, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

«Утром и днем 07 декабря в центральных и восточных районах Тверской области ожидается сильный снег», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, в частности, при управлении автотранспортом в условиях непогоды.

Отметим, что губернатор Тверской области поручил держать на контроле ситуацию с энергоснабжением, оказывать энергетикам и специалистам МЧС все необходимое содействие для обеспечения бесперебойной подачи электричества в жилые дома и социальные объекты Верхневолжья.