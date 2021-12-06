Воронеж, 6 декабря 2021, 16:26 — REGNUM
Депутат Госдумы от Воронежской области, первый зампред комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич провел несколько приемов по личным вопросам. Первый состоялся в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Воронеже, второй — в городе Борисоглебск. Жители обратились к парламентарию с вопросами о работе общественного транспорта, начислении тарифов за вывоз мусора, о дополнительных баллах за добровольческую деятельность при поступлении в Вуз, просили разобраться с закрытым уже несколько лет бассейном для реабилитации детей с нарушениями опорно — двигательного аппарата и поучаствовать в судьбе спортивной школы бокса «Победоносец».
Среди обратившихся к депутату — жители ЖК «Олимпийский» Воронежа. Они рассказали о том, что уже несколько лет их дома буквально заливает сточными водами. Для того, чтобы разобраться в вопросе, Игорь Кастюкевич выехал на место, пригласив представителей от администрации города, застройщиков и управляющие компании. Как рассказал начальник управления жилищно — коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Соломаха, главная проблема в том, что действующая канализационная насосная станция не справляется с быстро растущим микрорайоном, несмотря на то, что ее уже частично реконструировали.
Сразу после того, как госэкспертиза будет получена, Игорь Кастюкевич предложил провести в микрорайоне встречу с жителями, где подробно рассказать о том, что и когда власти планируют сделать, чтобы проблем со сточными водами у жителей больше не возникало.
А вот вопрос жительницы с переулка Автогенного удалось решить гораздо быстрее. Евгения Матыцина пожаловалась на то, что дорога возле ее дома вся разбита и ездить по ней, и ходить приходится с трудом. После обращения депутата в мэрию Воронежа дорогу отсыпали черным срезом.
Решена и проблема жителей по адресу ул. Героев Сибиряков, 89. Контейнерная площадка, которая обслуживает от 9 до 13 многоквартирных домов, раньше всегда была завалена мусором. Жители устали бороться с управляющими компаниями и регоператором в одиночку и обратились к депутату Госдумы от Воронежской области Игорю Кастюкевичу. Площадку расчистили. Однако, такое положение дел сохранялось не долго. И жители опять пришли на прием.
Вместе с депутатом жители решили, что увещевать и уговаривать больше никто никого не станет. Игорь Кастюкевич направил в адрес руководителя Государственной жилищной инспекции Дианы Гончаровой обращение с просьбой проверить деятельность компаний, которые занимаются обслуживанием данной контейнерной площадки и выяснить, что мешает коммунальщикам исполнять обязанности надлежащим образом.
Если одни жители приходят за решением конкретной проблемы, то другим нужна консультация. Так, жительницы Воронежа Анна и Татьяна пришли на прием к депутату, чтобы узнать о судьбе закона о QR-кодах. Девушки сначала высказывали резко негативную реакцию и к данному законопроекту, и ко всем представителям власти. Но в ходе встречи изменили свое отношение и поблагодарили Игоря Кастюкевича за честную, открытую позицию и разговор.
Несмотря на разность взглядов относительно QR-кодов и вакцинации, девушки договорились с депутатом, что «подружатся» в социальных сетях и будут впредь обращаться к нему, если нужна будет помощь, поддержка или консультация.