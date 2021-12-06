Воронеж, , 16:26 — REGNUM

Депутат Госдумы от Воронежской области, первый зампред комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич провел несколько приемов по личным вопросам. Первый состоялся в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Воронеже, второй — в городе Борисоглебск. Жители обратились к парламентарию с вопросами о работе общественного транспорта, начислении тарифов за вывоз мусора, о дополнительных баллах за добровольческую деятельность при поступлении в Вуз, просили разобраться с закрытым уже несколько лет бассейном для реабилитации детей с нарушениями опорно — двигательного аппарата и поучаствовать в судьбе спортивной школы бокса «Победоносец».

Зима в Воронеже Анна Кумицкая, ИА REGNUM

Игорь Кастюкевич. Автор "С каждым обращением, с которым приходят люди, разбираюсь лично. И мы вместе с жителями решаем, как будем действовать в той или иной ситуации. Прекрасно понимаю, что просто так человек не пойдет на прием к депутату, для этого должны быть веские основания. Так, в Борисоглебске ко мне обратилась воспитатель детского сада из деревни Воскресеновка по вопросу транспортного сообщения между малой Воскресеновкой и Борисоглебском. Автобусы по маршруту часто не выдерживают график или вовсе не приходят. В итоге — женщина не может нормально попасть на работу или уехать домой. И здесь речь о муниципальном контракте, который отрабатывает частник. Встретились с владельцем маршрута и проговорили необходимость информирования пассажиров о графике движения автобусов. Понимаю, что иногда машины ломаются и могут не выйти на маршрут. Но и в этом случае нужно сообщать пассажирам, а не допускать, чтобы они простаивали на остановках часами в ожидании транспорта», — рассказал депутат Госдумы от Воронежской области

Среди обратившихся к депутату — жители ЖК «Олимпийский» Воронежа. Они рассказали о том, что уже несколько лет их дома буквально заливает сточными водами. Для того, чтобы разобраться в вопросе, Игорь Кастюкевич выехал на место, пригласив представителей от администрации города, застройщиков и управляющие компании. Как рассказал начальник управления жилищно — коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Соломаха, главная проблема в том, что действующая канализационная насосная станция не справляется с быстро растущим микрорайоном, несмотря на то, что ее уже частично реконструировали.

Дмитрий Соломаха. Автор «Деньги уже выделены. В следующем году КНС мы делаем реконструкцию. Сделаем новые емкости и снимем здесь данную проблему. Сейчас проект реконструкции проходит государственную экспертизу», — заверил

Сразу после того, как госэкспертиза будет получена, Игорь Кастюкевич предложил провести в микрорайоне встречу с жителями, где подробно рассказать о том, что и когда власти планируют сделать, чтобы проблем со сточными водами у жителей больше не возникало.

А вот вопрос жительницы с переулка Автогенного удалось решить гораздо быстрее. Евгения Матыцина пожаловалась на то, что дорога возле ее дома вся разбита и ездить по ней, и ходить приходится с трудом. После обращения депутата в мэрию Воронежа дорогу отсыпали черным срезом.

Решена и проблема жителей по адресу ул. Героев Сибиряков, 89. Контейнерная площадка, которая обслуживает от 9 до 13 многоквартирных домов, раньше всегда была завалена мусором. Жители устали бороться с управляющими компаниями и регоператором в одиночку и обратились к депутату Госдумы от Воронежской области Игорю Кастюкевичу. Площадку расчистили. Однако, такое положение дел сохранялось не долго. И жители опять пришли на прием.

Елена Пронина. Автор «Пока Вы здесь, находитесь и работаете в Воронеже, у нас чистота и порядок. Как только вы уезжаете, мы опять сталкиваемся с равнодушием и бездействием управляющих кампаний. Они не хотят нас слушать», — рассказала жительница ул. Героев Сибиряков

Вместе с депутатом жители решили, что увещевать и уговаривать больше никто никого не станет. Игорь Кастюкевич направил в адрес руководителя Государственной жилищной инспекции Дианы Гончаровой обращение с просьбой проверить деятельность компаний, которые занимаются обслуживанием данной контейнерной площадки и выяснить, что мешает коммунальщикам исполнять обязанности надлежащим образом.

Если одни жители приходят за решением конкретной проблемы, то другим нужна консультация. Так, жительницы Воронежа Анна и Татьяна пришли на прием к депутату, чтобы узнать о судьбе закона о QR-кодах. Девушки сначала высказывали резко негативную реакцию и к данному законопроекту, и ко всем представителям власти. Но в ходе встречи изменили свое отношение и поблагодарили Игоря Кастюкевича за честную, открытую позицию и разговор.

Анна. Автор «Впервые вижу напротив себя человека, у которого, когда он говорит о важных вещах, слезы в глазах. Просто Вам огромное за Вашу человечность и за Вашу позицию», — отметила жительница Воронежа

Несмотря на разность взглядов относительно QR-кодов и вакцинации, девушки договорились с депутатом, что «подружатся» в социальных сетях и будут впредь обращаться к нему, если нужна будет помощь, поддержка или консультация.