* запрещённая в России организация

Кабул, , 16:25 — REGNUM Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что ни один из бывших сотрудников афганских сил безопасности не был казнен с момента возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти.

Согласно сообщению информационного агентства «Шафакна», Саид Хости, пресс-секретарь Министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал в ответ на недавний доклад ряда западных стран о нарушении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обещаний движения и убийстве талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганских граждан: «подобные факты действительно имели место, но эти убийства были вызваны личной враждой».

Хости назвал отчет не соответствующим действительности, добавив, что «если у представителей Запада есть документальные доказательства, они должны представить их».

Ранее США, Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Дания, Европейский Союз, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Украина в совместном заявлении обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «массовых казнях» бывших силовиков.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями об убийствах и похищениях бывших сотрудников афганских сил безопасности, задокументированными «ХьюманРайтсВотч» и другими организациями», — говорится в совместном заявлении.