Белград, , 16:50 — REGNUM Движение «Экологическое восстание», организовавшее протесты в нескольких городах Сербии 4 ноября, требует, чтобы государство на законодательном уровне запретило эксплуатацию лития в долине реки Ядар.

Протест Nathan Keirn

«Проект закона о запрете горнодобывающей деятельности в долине Ядара навсегда устранил бы опасность того, чтобы в угоду интересам западных компаний и представителей власти уничтожались вода, воздух и плодоносная земля», — говорится в сообщении, которое движение распространило 6 декабря.

Участники движения призвали всех граждан Сербии 11 декабря еще раз выйти на улицы, чтобы добиться выполнения двух основных требований — отмены закона об экспроприации и закона о референдуме.

Напомним, что в Сербии в ряде городов уже вторую неделю проходят экологические протесты, вызванные решением парламента принять измененный вариант двух важных законов — об экспроприации и о референдуме. Граждане считают, что эти изменения на законодательном уровне должны обеспечить условия для того, чтобы иностранных компании без препятствий могли выселить весь регион западной Сербии, где планируется открытие литиевого рудника.