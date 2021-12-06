Варшава, , 16:25 — REGNUM За последние сутки было зафиксировано 43 попытки незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 6 декабря.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Это один из самых низких показателей уровня незаконного пересечения границы с начала миграционного кризиса», — говорится в сообщении Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.