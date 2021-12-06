Москва, , 16:43 — REGNUM Россия может отреагировать на появление иностранных военных баз на территории Украины прекращением поставок газа. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Британский парламент

«Формы реакции могут быть очень различными: начиная от экономических санкций и заканчивая использованием политических и военных инструментов», — заявил эксперт.

Константин Сивков «Например, объявив размещение баз нарушением пресловутых «красных линий», мы можем просто прекратить поставки газа на Украину, прекратить поставки других материалов».

«Т.е. прекратить их полностью. Отрезать Украину от российского газа. Газ им брать неоткуда, все эти поставки по реверсу из Европы — виртуальны, они просто отбирают российский газ из газопровода. Они никогда не смогу компенсировать весь объем газа, который они отбирают из трубы, реальными поставками из стран ЕС», — заключил политолог.

Напомним, что ранее представители Великобритании анонсировали оказание военной помощи Украине и создание двух совместных баз военно-морских сил.