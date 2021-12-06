Москва, 6 декабря 2021, 16:43 — REGNUM Россия может отреагировать на появление иностранных военных баз на территории Украины прекращением поставок газа. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
«Формы реакции могут быть очень различными: начиная от экономических санкций и заканчивая использованием политических и военных инструментов», — заявил эксперт.
«Т.е. прекратить их полностью. Отрезать Украину от российского газа. Газ им брать неоткуда, все эти поставки по реверсу из Европы — виртуальны, они просто отбирают российский газ из газопровода. Они никогда не смогу компенсировать весь объем газа, который они отбирают из трубы, реальными поставками из стран ЕС», — заключил политолог.
Напомним, что ранее представители Великобритании анонсировали оказание военной помощи Украине и создание двух совместных баз военно-морских сил.