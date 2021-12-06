Москва, , 16:24 — REGNUM В Московском метрополитене произошла задержка в движении поездов из-за плохого самочувствия машиниста, сообщает 6 декабря РИА Новости.

В метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл на станции «Мякинино» Арбатско-Покровской линии. Как рассказал СМИ собеседник из экстренных служб, задержка в движении продолжалась до прибытия сменщика. Отмечается, что с машинистом уже «всё в порядке», ему оказана медицинская помощь.

Агентство указывает, что по данным очевидцев машиниста без сознания заметили пассажиры метро, ожидавшие поезда на платформе. Они вызвали подмогу. Придя в сознание, машинист несколько минут не понимал, что происходит.