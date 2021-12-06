Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области потратит 300 тыс. рублей на анализ социальных медиа и блогосферы. Открытый конкурс в электронной форме объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Donland.ru Правительство Ростовской области

Подрядчик в течение 2022 года должен оказывать информационно-аналитические услуги по проведению исследований посредством комплексной многоаспектной обработки и анализа социальных медиа и блогосферы. Источник финансирования — областной бюджет.

В перечне объектов и тем отчёта указаны деятельность губернатора Ростовской области Василия Голубева и правительства Ростовской области, проблемные материалы с упоминанием главы региона. Социальные медиа и блоги включают в себя более 92 млн источников.

Отчёты должны быть предоставлены в виде таблиц, графиков и диаграмм с комментариями к ним. Исполнитель государственного контракта должен провести анализ по количеству, качеству и аудитории интернет-площадок, составляя также рейтинги позитивных, негативных и нейтральных информационных поводов.