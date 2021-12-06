Ливерпуль, Великобритания, 6 декабря, 2021, 16:23 — ИА Регнум. 6 декабря в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» «Эвертон» в рамках последнего мачта пятнадцатого тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Www.nufc.co.uk Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

Ранее сообщалось, что «канониры» не смогут рассчитывать на участие в матче полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джаки, получившего травму колена в сентябрьском матче с «Тоттенхэмом» (3:1). За «ирисок» не сыграют Том Дэвис, Саломон Рондон и Доминик Калверт-Льюин.

«Эвертон», проиграв «Ливерпулю» (1:4) в середине прошлой недели, продлил безвыигрышную серию до восьми матчей кряду. В последний раз «ириски» побеждали в рамках АПЛ 25 сентября в матче с «Норвич Сити» (2:0).

На данный момент «Арсенал» с семью победами и 23-мя очками занимает седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Эвертон», набрав пятнадцать очков, расположился девятью строчками ниже.

Бригада арбитров: Майк Дин | Эдвард Смарт | Марк Шолес.