Варшава, , 16:23 — REGNUM В Варшаве состоялась встреча руководителей 13 консервативных и правых партий из стран Европейского союза. В рамках мероприятия премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «Варшава остановит тенденцию централизации ЕС». Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Раньше все попытки интегрировать наш континент или построить наднациональные, многонациональные, состоящие из многих государств организмы всегда заканчивались созданием империи. ЕС должен быть другим. Брюссель должен преодолеть схемы создания наднационального организма с помощью силы. Основой Союза должен был стать консенсус, вырабатываемые решения, которые служат на благо развития всех составных частей», — заявил политик.

Моравецкий подчеркнул, что как Еврокомиссия, так и Суд Европейского союза вместе с Европарламентом играют фундаментальную роль по принципу ultra vires (превышения полномочий), то есть вне признанных им полномочий.

«Вот почему это поворотный момент в истории Европы, Европейского союза, в истории суверенных государств ЕС. Или суверенные государства ЕС поймут, что мы находимся на исключительном повороте истории ЕС и вместе поставим барьер такой узурпации, которая ведет к концентрации власти в руках европейских элит. Мы со своей стороны готовы поставить преграду централизации ЕС», — заключил Моравецкий.