Кемерово, , 16:23 — REGNUM В Кемеровской области за прошедшую неделю прививку от коронавируса сделали 26 678 человек, из них 5486 — люди старше 60 лет. Об этом сообщили в правительстве региона.

Вакцинация от коронавируса Alania.gov.ru

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Уточняется, что в Кузбассе вакцинировано 1 051 302 жителя (63,7% от подлежащих вакцинации), среди представителей старшего поколения вакцинировано 274 582 человека (50% от подлежащих вакцинации). Повторную прививку сделали 122 554 кузбассовца.

Всего в регионе вакцину получили 1 173 856 человек.