Бухарест, , 16:22 — REGNUM Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ изъяли у 31-летнего жителя Бухареста около 600 килограммов пиротехнических материалов, использование которых запрещено на территории Румынии. Об этом 6 декабря сообщило Румынское телевидение.

Согласно официальной информации, петарды и снаряды были выявлены в легковом автомобиле мужчины в самом центре румынской столицы.

«Детонация подобных арсеналов могла бы привести к многочисленным разрушениям и даже жертвам», — говорится в полицейском отчете. Владелец пиротехники не смог назвать происхождение и назначение указанного товара. В настоящее время он задержан.

Ранее власти Румынии обратили внимание общественности на резкий рост случаев нелегального ввоза в страну декоративных взрывчатых веществ, включая фейерверки, петарды и праздничные салюты. По румынским законам, сертификации подлежит лишь 10% попадающей в страну подобной продукции.