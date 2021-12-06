Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Россия и Индия имеют широкие возможности для развития экономических отношений как в сфере непосредственно торговли, так и инвестиций. Об этом 6 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

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«Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17% с лишним, то за первые девять месяцев текущего года рост составил больше 38%», — заявил Путин.

«У нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы говорили», — указал он.

Ранее Моди сообщил, что Индия намерена увеличить объём совместных инвестиций с Россией до 50 млрд долларов.