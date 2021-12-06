Кабул, , 16:21 — REGNUM Бывший глава посольства США в Кабуле заявил, что Вашингтон предал афганский народ, не выполнив свои обязательства перед Афганистаном.

Как сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним», бывший глава посольства США в Кабуле Хьюго Лоуренс заявил, что решения администраций Трампа и Байдена стали одной из основных причин падения афганского правительства.

Критикуя сделку Трампа с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее дальнейшее безоговорочное выполнение при администрации Байдена, он сказал, что Вашингтон «предал» афганский народ, не выполнив свои обязательства перед Афганистаном.

Бывший глава посольства США также назвал положение этнических меньшинств в Афганистане вызывающим беспокойство и подчеркнул необходимость соблюдения их прав.

«За последние 20 лет в результате военных операций США, включая войну в Афганистане, погибло более 800 000 человек, из которых около 335 000 — гражданские лица», — сказал Ван Вэньбинь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая.

«Международное сообщество еще не получило никаких ответов от Соединенных Штатов», — сказал он. — «Это несмываемое пятно в истории прав человека».