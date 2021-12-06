Астана, 6 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев скрепили подписями декларацию о союзнических отношениях между странами. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

«В ней определены отвечающие жизненно важным и долгосрочным национальным интересам двух братских народов цели по полному раскрытию потенциала многогранного партнерства», — говорится в сообщении.

Кроме того, подписан план практических действий по доведению товарооборота между двумя странами до 10 миллиардов долларов в ближайшее пять лет.

«В присутствии глав государств были подписаны межправительственные и межведомственные документы. В их числе соглашения в таможенной сфере, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, исследования и использования космического пространства в мирных целях, о создании Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», а также документы по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспортных коммуникаций, судебно-экспертной деятельности, обороны, занятости, науки», — говорится в сообщении.

Также, приняты «дорожные карты» по расширению сотрудничества между хокимиятами (администрациями) Ташкентской и Туркестанской областями, городами Ташкент и Нур-Султан, Навоийской и Кызылординской областями на 2022−2023 годы.

«Всего было подписано 22 документа, охватывающих практически все направления многогранного узбекско-казахстанского взаимодействия», — говорится в сообщении.