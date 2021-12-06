Москва, , 16:26 — REGNUM США намерены отдать Украины в сферу влияния России, но пытаются сделать это не потерям лица. Об этом 6 декабря заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, США не хотят опозориться на Украине так же, как это произошло с их бегством из Афганистана. Поэтому они пытаются разыграть схему, при которой Россия выступает в качестве агрессора.

«Америка собирается Украину, этот чемодан без ручки, сдать. Но сдать они ее хотят так, чтобы это не было так позорно, как это было с Афганистаном. Поэтому задача выставить Путина агрессором. Если сделать предварительную истерию и накачать ситуацию, что агрессивный Путин нападает — то все, он агрессор. И после этого Байден перекрестится, скажет, что эту Украину, черную дыру с себя сбагрил, пускай теперь за нее отвечает Путин, пусть гасит националистов, тратит из бюджета огромные деньги на содержание Украины, а мы ему еще перекроем «Северный поток — 2». План с точки зрения США хороший», — сказал политолог.

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