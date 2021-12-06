Москва, 6 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Для России недопустимо оставлять без реакции освоение западными странами Украины в военном отношении. Об этом 6 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Y27 Алексей Резников

«Россия может и должна реагировать на военное освоение Украины», — заявил эксперт.

«Неважно, что там, на Украине будут строить — быстровозводимые военные объекты или полноценные военные базы в течение 10−15 лет, мы должны на это жёстко реагировать», — отметил Сивков.

«Это, безусловно, является переходом за те самые «красные линии», — констатировал политолог.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал строительство двух баз военно-морских сил с иностранным участием в районе Очакова и Бердянска.