Махачкала, 6 декабря, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Дагестане задержан гражданин иностранного государства, который применил насилие в отношении представителя правоохранительных органов. Находясь за рулем автомобиля, он наехал на инспектора ДПС, причинив ему травмы. Возбуждено уголовное дело, суд отправил подозреваемого под арест, сообщили 6 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Мвд.рф ДПС

Инцидент произошел вечером 4 декабря 2021 года в городе Дербенте. Инспектор ДПС пытался остановить автомашину «ВАЗ-2107» на проезжей части улицы Сальмана. Как сообщили в МВД, её водитель выехал на полосу встречного движения.

Однако останавливаться он и не собирался, наехав на сотрудника полиции и протащив его на капоте машины, нарушитель скрылся с места происшествия. Полицейский доставлен в больницу, а иностранец-нарушитель задержан. Установлено, что за рулем автомашины он находился без прав, к тому же в состоянии алкогольного опьянения.

«Задержанный, не имеющий водительских прав, дважды привлекался за вождение в состоянии опьянения. На данный момент у него имеется непогашенная условная судимость. По его словам, он не просто употребил (без медицинского на то показания), «Лирику», но и позже выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.