Кабул, , 16:17 — REGNUM Amnesty International сообщает в новом отчете, что предоставление помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия в Афганистане, прекратилось с тех пор, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял страну под свой контроль, и многие пострадавшие женщины и девочки, а также персонал приютов, адвокаты, судьи, правительственные чиновники и другие сотрудники, задействованные в обеспечении безопасности жертв, теперь находятся под угрозой насилия и смерти.

Amnesty International провела опрос среди жертв насилия и сотрудников приютов в провинциях Бадгис, Бамиан, Дайкунди, Герат, Кабул, Кундуз, Нангархар, Пактика, Сарипуль и Тахар.

Организация заявляет, что система защиты жертв насилия была ликвидирована после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приюты были закрыты, многие из них были разграблены и заняты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным агентства, в некоторых случаях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преследовали сотрудников или угрожали им.

Но 26 и 29 ноября пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СухейльШахин сообщил Amnesty International в телефонном разговоре, что «согласно исламскому закону, нет места насилию в отношении женщин и девочек … Женщины, столкнувшиеся с домашним насилием, могут обратиться в суд. Суды выслушают их… и их ходатайства будут услышаны».

В недавних интервью жертвы и сотрудники приютов рассказали Amnesty International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли приюты и освободили из тюрем заключенных, в том числе многих осужденных за гендерное насилие.

«Женщины и девочки, пережившие гендерное насилие, в основном остались без всякой помощи. Их сеть поддержки разрушена», — заявила генеральный директор Amnesty International Агнес Каламар.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыл двери тюрем по всей стране, не задумываясь об опасности, которую представляют осужденные преступники для женщин и девочек.

Amnesty International призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «поддержать открытие и восстановление других прежних приютов для выживших, восстановление Министерства по делам женщин и обеспечение правосудия», передает BBC.

С 26 октября по 24 ноября 2021 года Amnesty International опросила шесть потерпевших и 20 руководителей приютов, прокуроров, судей, психологов, врачей и сотрудников бывшего Министерства по делам женщин.

Кроме того, были опрошены 18 местных активистов, журналистов, представителей НПО и ООН, а также других экспертов по гендерному насилию в Афганистане.

Amnesty International также призвала международное сообщество предоставить немедленное и долгосрочное финансирование услуг по защите жертв насилия, эвакуировать выживших и сотрудников приютов, которым угрожает опасность, и призвать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнять свои обязательства перед женщинами и девочками, особенно жертвами насилия, а также оказывать защиту тем, кто подвергается риску гендерного насилия.