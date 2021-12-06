Ростов-на-Дону, , 16:16 — REGNUM Cтали известны имена 17 победителей из Южного федерального округа и 7 победителей из Северо-Кавказского федерального округа в региональных финалах треков Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Лидеры России АНО «Россия — страна возможностей»

Финалы прошли в ростовском ДонЭкспоцентре. В течение конкурсных дней участники прошли оценочные испытания — работали в командах, решали управленческие кейсы из практики руководителей. Компетенции конкурсантов оценивали профессиональные эксперты.

Представители из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, встретившись на одной площадке, соревновались только с представителями своего округа и трека. В финалах двух треков принимали участие 290 конкурсантов, в том числе 172 представителя ЮФО и 118 представителей СКФО.

Алексей Комиссаров. Автор «Сегодня развивать и совершенствовать управленческие навыки требуется не только молодым специалистам, но и опытным управленцам — руководителям проектных команд, топ-менеджерам, директорам предприятий, главам общественных организаций, государственным служащим. Конкурс «Лидеры России» зачастую становится стимулом к собственному карьерному и личному росту. Многие участники, не победив в первый или во второй раз, активно готовятся, развивают свои навыки и компетенции, участвуют снова и добиваются успеха. Мы рады, что конкурс помогает тысячам управленцев России двигаться вперед. По результатам конкурсных испытаний победителями стали 17 участников из Южного федерального округа и 7 конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа. При этом в треке «Бизнес и промышленность» 9 победителей из ЮФО и 3 победителя из СКФО, в треке «Государственное управление» 8 победителей из ЮФО и 4 победителя из СКФО. В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся с победителями из других округов и треков конкурса «Лидеры России», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»

В треке «Бизнес и промышленность» всего определены 12 победителей: это 5 конкурсантов из Ростовской области, 3 участника из Ставропольского края, двое из Краснодарского края, по одному из Волгоградской области и Республики Калмыкия.

Одна из победителей трека — Ксения Мишукова из Невинномысска, директор по закупкам и логистике в строительной компании.

Автор «Россия — страна возможностей, и моя цель участия — воспользоваться одной из них, взять реванш у себя самой в версии 2020 года. Я стала топ-менеджером, и в этом заслуга «Лидеров России». Конкурс дал мне внутренний пинок: я уехала в другой регион, переборола себя, вышла из зоны комфорта, отказалась от привычного уровня жизни и начала всё заново», — рассказала Ксения Мишукова.

Победителями трека «Государственное управление» стали 12 конкурсантов: это трое участников из Ростовской области, двое из Краснодарского края, двое из Севастополя, по одному участнику из Республики Крым, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края.

Одним из победителей трека стал министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики Валерий Медовый.

. Автор «Главной целью моего участия в этом году было знакомство с новыми людьми, и это действительно самое ценное, что дали мне «Лидеры России». Конкурс изменил мою судьбу. Я могу говорить точно, что те назначения, которые были у меня, произошли благодаря конкурсу. Это однозначно», — рассказал руководитель регионального министерства

С финалистами трека «Государственное управление» провели встречи заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Анатолий Сафронов, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Светлана Журова. Они ответили на вопросы конкурсантов, поделились своим опытом управленческих решений, напутствовали участников перед испытаниями.

Светлана Журова. Автор «В конкурсе «Лидеры России» сильная система наставничества. В целом наставник важен для всех, в разных отраслях. Ни один спортсмен не станет олимпийским чемпионом без наставника и тренера. Рядом должен быть человек, который поручится за тебя. А если он не знает тебя, как он может тебя рекомендовать? Нужно добиваться того, чтобы люди, которые тебя увидели, оценили тебя как профессионала. Это дополнительная возможность конкурсантов «Лидеров России», которой обязательно нужно воспользоваться», — рассказала Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России»

С финалистами также встретились победители прошлых сезонов конкурса, наставники треков, бизнес-эксперты. В финальный день все участники работали в новом формате коммуникационной сессии, где предлагали свои идеи в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Модераторами сессии стали победители прошлых сезонов конкурса «Лидеры России», среди которых также были финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».

Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Кроме того, они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, а также руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).