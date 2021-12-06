Определены победители двух треков «Лидеров России» по ЮФО и СКФО
Ростов-на-Дону, 6 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Cтали известны имена 17 победителей из Южного федерального округа и 7 победителей из Северо-Кавказского федерального округа в региональных финалах треков Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Финалы прошли в ростовском ДонЭкспоцентре. В течение конкурсных дней участники прошли оценочные испытания — работали в командах, решали управленческие кейсы из практики руководителей. Компетенции конкурсантов оценивали профессиональные эксперты.
Представители из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, встретившись на одной площадке, соревновались только с представителями своего округа и трека. В финалах двух треков принимали участие 290 конкурсантов, в том числе 172 представителя ЮФО и 118 представителей СКФО.
В треке «Бизнес и промышленность» всего определены 12 победителей: это 5 конкурсантов из Ростовской области, 3 участника из Ставропольского края, двое из Краснодарского края, по одному из Волгоградской области и Республики Калмыкия.
Одна из победителей трека — Ксения Мишукова из Невинномысска, директор по закупкам и логистике в строительной компании.
Победителями трека «Государственное управление» стали 12 конкурсантов: это трое участников из Ростовской области, двое из Краснодарского края, двое из Севастополя, по одному участнику из Республики Крым, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского края.
Одним из победителей трека стал министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики Валерий Медовый.
С финалистами трека «Государственное управление» провели встречи заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Анатолий Сафронов, Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Наблюдательного совета конкурса управленцев «Лидеры России» Светлана Журова. Они ответили на вопросы конкурсантов, поделились своим опытом управленческих решений, напутствовали участников перед испытаниями.
С финалистами также встретились победители прошлых сезонов конкурса, наставники треков, бизнес-эксперты. В финальный день все участники работали в новом формате коммуникационной сессии, где предлагали свои идеи в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Модераторами сессии стали победители прошлых сезонов конкурса «Лидеры России», среди которых также были финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства».
Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Кроме того, они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека «Государственное управление»), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, а также руководителей крупнейших российских компаний (для трека «Бизнес и промышленность»).