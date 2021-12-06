Нью-Дели, 6 декабря, 2021, 16:13 — ИА Регнум. К 2025 году Индия намерены довести объём взаимных инвестиций с Россией до 50 млрд долларов. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

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«В экономической сфере мы имеем долгосрочное видение для развития наших отношений. Мы поставили цель выйти на взаимный товарооборот до 30 млрд долларов к 2025 году, и увеличить взаимные инвестиции до 50 млрд долларов», — заявил Моди.