Москва, 6 декабря, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган ведёт себя независимо с Западом, и при нём Турция становится самостоятельной региональной державой. Об этом заявил 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Эрдоган действует по двум направлениям: традиционно возвращается к османизму и тюркофилии, объединению тюркского мира. Такой двуединый курс по расширению турецкого влияния. Зацикленность на Европейском союзе ушла. И такая политика многим в Турции нравится», — сказал эксперт.

Напомним, что в Турция получила статус кандидата в члены ЕС в 1999 году. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в Европейский союз. В 2007 году Эрдоган заявил от том, что Турция отказывается от вступления в ЕС.