Джакарта, , 16:10 — REGNUM Число погибших в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии достигло 22, сообщает 6 декабря Detik.

Извержение вулкана. Гавайи

По данным индонезийских спасателей, за последние часы были обнаружены новые тела погибших. Есть также несколько человек, числящихся пропавшими без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, извержение Семеру на Яве произошло 4 декабря. Произошёл выброс пепла, несколько десятков человек пострадали.

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