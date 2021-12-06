Москва, , 16:07 — REGNUM Биткоин сохраняет потенциал для дальнейшего подорожания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Биткоин typographyimages

«Текущее положение биткоина доказывает высокую волатильность данной валюты, — сказала она. — На фоне распространяющейся информации о запрете свободного хождения биткоина в большинстве стран и ужесточения государственного регулирования рынка криптовалюты, инвесторы фиксируют прибыль».

Как пояснила экономист, на крипторынке сегодня играют в основном крупные инвесторы, поэтому если лишь некоторые из них начинают избавляться от криптоактивов в целях получения прибыли, можно наблюдать такие резкие скачки в стоимости криптовалюты.

«Природа биткоина устроена таким образом, что его дополнительная эмиссия ограничена. В этой связи в будущем потенциал для дальнейшего роста котировок биткоина есть, так как многие захотят стать обладателями редкого актива», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов.

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