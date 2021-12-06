Новосибирск, , 16:06 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 387 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 392 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Скончались восемнадцать пациентов: мужчины в возрасте 81, 71, 88, 57, 80, 74, 79 лет и двое мужчин в возрасте 78 лет и женщины в возрасте 83, 96, 67, 88, 64, 82, 76, 72 и 75 лет. Всего в регионе умерли 3893 человека», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 85 101 случай заражения коронавирусом, в том числе у 9149 детей; 57 963 пациента полностью выздоровели (+52 за сутки).