Ковров, Владимирская область, 6 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В результате столкновения рейсового автобуса и мусоровоза в городе Коврове Владимирской области пострадали восемь пассажиров автобуса. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«ДТП — рейсовый автобус с мусоровозом, восемь пострадавших доставлены в медучреждение, это пассажиры автобуса», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе уточнили, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних. При этом отмечается, что, по предварительным данным, водитель автобуса не предоставил преимущества в движении мусоровозу.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, в котором находились около 50 пассажиров, загорелся на ходу 4 декабря в Воронежской области.