Василий Иванов,
6 декабря 2021, 17:31 — REGNUM С 23 ноября по 13 марта 2022 года в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходит выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Это грандиозный международный выставочный проект, призванный связать три мегаполиса, определяющих судьбу Европы и представляющий срез европейского современного искусства за последние 30 лет.
Уго Рондиноне. Могущество
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Энтони Гормли
Василий Иванов © ИА REGNUM
Патрисия Карсенхаут. Моя вина
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Фернандо Санчеса Кастильо
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Фернандо Санчеса Кастильо
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мона Хатум. Время покажет
Василий Иванов © ИА REGNUM
Темы и вопросы, которые поднимает проект — демократия и ее разрушение, страх будущего, солидарность и разобщение, пандемия и ее последствия, — сейчас актуальны как никогда.
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Энрике Наумана
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Ирины Кориной
Василий Иванов © ИА REGNUM
Йинка Шонибаре. Правосудие для всех
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Тристана Шульце
Василий Иванов © ИА REGNUM
Олафур Элиассон. Желтый коридор
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выборка художников неоднородна: представлены как признанные звёзды современного искусства, так и совсем молодые художники.
Гошка Мацуга. От Гондваны до погибающего мира. Кто теперь дьявол 2020
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа художника Гошка Мацуга
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Ансельма Кифера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Екатерина Муромцева. Пикет
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Питера Коглера
Василий Иванов © ИА REGNUM
Работа Георга Базелица
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мартина Вачева. Трешлэнд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Всего в экспозицию вошли работы 90 важнейших современных авторов, среди которых Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и др.
Одной из главных тем выставки является кризис
Василий Иванов © ИА REGNUM
Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник последнему человеку
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка представлена совместно Фондом искусства и культуры, Бонн, и Государственной Третьяковской галереей, Москва.