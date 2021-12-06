6 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 17:31 — REGNUM С 23 ноября по 13 марта 2022 года в Новой Третьяковке на Крымском Валу проходит выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Это грандиозный международный выставочный проект, призванный связать три мегаполиса, определяющих судьбу Европы и представляющий срез европейского современного искусства за последние 30 лет.

Уго Рондиноне. Могущество Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Энтони Гормли Василий Иванов © ИА REGNUM

Патрисия Карсенхаут. Моя вина Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Фернандо Санчеса Кастильо Василий Иванов © ИА REGNUM Работа Фернандо Санчеса Кастильо Василий Иванов © ИА REGNUM

Мона Хатум. Время покажет Василий Иванов © ИА REGNUM

Темы и вопросы, которые поднимает проект — демократия и ее разрушение, страх будущего, солидарность и разобщение, пандемия и ее последствия, — сейчас актуальны как никогда.

Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM Работа Энрике Наумана Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Ирины Кориной Василий Иванов © ИА REGNUM

Йинка Шонибаре. Правосудие для всех Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Тристана Шульце Василий Иванов © ИА REGNUM

Олафур Элиассон. Желтый коридор Василий Иванов © ИА REGNUM Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выборка художников неоднородна: представлены как признанные звёзды современного искусства, так и совсем молодые художники.

Гошка Мацуга. От Гондваны до погибающего мира. Кто теперь дьявол 2020 Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа художника Гошка Мацуга Василий Иванов © ИА REGNUM Работа Ансельма Кифера Василий Иванов © ИА REGNUM

Екатерина Муромцева. Пикет Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Питера Коглера Василий Иванов © ИА REGNUM

Работа Георга Базелица Василий Иванов © ИА REGNUM Мартина Вачева. Трешлэнд Василий Иванов © ИА REGNUM

Всего в экспозицию вошли работы 90 важнейших современных авторов, среди которых Илья и Эмилия Кабаковы, Аннет Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона Хатум, Олафур Элиассон, Ансельм Кифер и др.

Одной из главных тем выставки является кризис Василий Иванов © ИА REGNUM Илья и Эмилия Кабаковы. Памятник последнему человеку Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Многообразие. Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка представлена совместно Фондом искусства и культуры, Бонн, и Государственной Третьяковской галереей, Москва.