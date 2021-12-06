Нур-Султан, , 16:03 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который находится в Нур-Султане с государственным визитом, отметил высокую динамику отношений дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Узбекистан и Казахстан — это естественные экономические партнеры. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Растет взаимная торговля. Ожидается, что в этом году товарооборот достигнет рекордного уровня в 4 миллиарда долларов», — отметил Мирзиёев в ходе переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

Мирзиёев отметил, что увеличиваются объемы автомобильных и железнодорожных грузоперевозок, полностью восстановлено авиасообщение, открываются новые маршруты.

«Наши ведущие предприятия успешно углубляют кооперацию. За последние годы количество совместных предприятий и проектов увеличилось в шесть раз практически во всех секторах экономики», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также особо отметил развитие торгово-экономического сотрудничества, где важную роль играют прямые контакты между регионами и бизнес-кругами обеих стран.

В пресс-службе президента Узбекистана отметили, что в преддверии визита президента Узбекистана в Казахстан в Туркестане прошли заседание межправительственной комиссии и форум регионов под руководством премьер-министров. Накануне успешно проведен бизнес-форум в столице Казахстана.

«По итогам этих мероприятий подписаны соглашения и контракты на 6 миллиардов долларов», — отметили в пресс-службе.