Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM В связи с аномально низкими температурами на территории Санкт-Петербурга введен усиленный режим работы предприятий инженерно-энергетического комплекса, сообщили 6 декабря в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Напомним, в ночь на 6 декабря температура воздуха в Северной столице опустилась почти до минус 21 градуса, побив рекорд 128-летней давности для этого дня. По данным на 16:00 мск, в Петербурге минус 16 градусов.

В связи с введением особого режима организовано круглосуточное дежурство дополнительных ремонтных бригад, установлен усиленный контроль за эксплуатацией систем энергоснабжения и выполнением аварийно-восстановительных работ, запрещены плановые работы, связанные с ограничением энергоснабжения абонентов.

«В постоянной готовности находится 773 бригады численностью более 3941 человек, а также диспетчерские и технические службы. Обеспечена готовность 1322 единиц спецтехники, дизель-генераторных установок и передвижных блок-модульных котельных», — отметили в Смольном.

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