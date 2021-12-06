Кемерово, 6 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поддержал налоговые льготы для бизнеса, пострадавшего от введения QR-кодов. Инициатива обсуждалась на онлайн-встрече главы региона с бизнес-сообществом, передаёт телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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"Сегодня у нас состоялось совещание, на котором были рассмотрены в том числе ваши предложения, которые прошли предварительное рассмотрение у нас в правительстве. И я принял следующее решение. Снизить в два раза ставки налога по упрощенной системе налогообложения и налога на имущество организаций, но только для той части бизнеса, которая пострадала от введения QR-кодов. По нашим оценкам, это широкий круг предприятий малого и среднего бизнеса, примерно 1400 организаций, почти 2400 индивидуальных предпринимателей. Также в текущем году поддержать владельцев торгово-офисной недвижимости, которые снизили в текущем году арендную плату для своих арендаторов. Они смогут уменьшить размер налога на имущество организаций на сумму снижения арендной платы. И самое важное именно для этого предложения, что все принятые меры должны носить быстрый, оперативный характер, решения должны быть приняты незамедлительно. Все в этом году обязательно. И все предприниматели должны почувствовать поддержку уже сейчас, в этом году. Подчёркиваю, они будут действовать с первого января 2022 года. Всё оформить мы должны в этом году. Предприниматели, которые уже оплатили эти налоги, они смогут уточнить размер налоговых обязательств за 2021 год и вернуть из бюджета ранее оплаченные налоги», — сказал Цивилёв.

Отмечается, что 15 декабря на очередной сессии парламент Кузбасса рассмотрит эти изменения в законе.