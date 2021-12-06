Москва, 6 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, по состоянию на 15:15 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 3,18%, превышая $72,10 за баррель, заявил корреспонденту управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Несмотря на общую слабость рынков, в том числе и сырьевых, нефть смотрится относительно бодро.

Появляющаяся в последние дни информация по новому штамму коронавируса «Омикрон» содержит указания на то, что, несмотря на большую вирулентность, он характеризуется более легким протеканием болезни.

Это дает основания рассчитывать на то, что данный штамм выступит неким природным аналогом вакцины, вытеснив более опасные штаммы. В таком случае опасения начала новой волны локдаунов и сокращения объёмов авиаперелетов, давившие на котировки черного золота окажутся безосновательными.

Также цены на нефть поддерживает вступающий в свои права отопительный сезон и высокие цены на газ в Европе и Азии.

Однако дополнительных драйверов для роста нефтяных цен в ближайшей перспективе не просматривается, так что, вероятно, вскоре можно будет увидеть откат котировок на фиксации прибыли», — считает эксперт.

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