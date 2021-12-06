София, , 16:00 — REGNUM Новое правительство Болгарии рассмотрит возможность сокращения чиновников и сотрудников ряда государственных предприятий в общей сложности на 15%. Об этом в Софии на коалиционных переговорах заявил сопредседатель партии «Продолжаем перемены» Асен Василев, передает Болгарское телевидение.

«Аппарат чиновников в нашей стране непропорционально велик, при этом работа госструктур зачастую является неэффективной, — резюмировал, в частности, он. — Я прекрасно понимаю, что предлагаемые меры вызовут волну возмущения, но они необходимы для того, чтобы Болгария развивалась по-новому». Предполагается, что указанные увольнения могут коснуться более 30 тысяч человек. В каких именно организациях будут проведены сокращения, пока не сообщается.

Как заявили журналистам представители крупнейшего профсоюза Болгарии — КНСБ, в случае принятия этого положения в стране резко вырастет уровень безработицы. «Страна столкнется с еще одной социальной проблемой, которая в итоге приведет к кризису власти», — говорится в заявлении профсоюзных лидеров.