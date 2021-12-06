Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Работа большинства предприятий в Санкт-Петербурге в сфере торговли, общепита и услуг соответствует антиковидным предписаниям городского правительства. Об итогах проверки организаций городским комитетом по контролю за имуществом сообщает 6 декабря пресс-служба Смольного.

Работа общепита в период ограничений Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Проверки показывают, что практически все организации ответственно относятся к введенным санитарным мерам. Это позволит избежать введения новых ограничений в преддверии Нового года и зимних каникул», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

На этой неделе рейды комитета по контролю за имуществом в основном коснулись Адмиралтейского, Невского, Выборгского, Центрального, Василеостровского, Фрунзенского, Петроградского и Калининского районов. Проверено 142 организации: 80 магазинов, 48 кафе и ресторанов, 14 объектов по предоставлению услуг. Проверку успешно прошли 94% организаций, а несоблюдение антиковидных требований было выявлено лишь в 9 точках (6%).

Среди нарушений чаще всего наблюдалось отсутствие QR-кода, подтверждающего соблюдение стандартов безопасности, специальной разметки для соблюдения социальной дистанции и средств индивидуальной защиты у сотрудников. Также два предприятия вопреки установленному режиму работали после 23 часов.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности, им грозит выплата штрафов от ста до трёхсот тысяч рублей. Если же будет установлен факт вреда здоровью человека, штраф будет увеличен до миллиона рублей.

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