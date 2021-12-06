Ачхой-Мартановский район, , 16:34 — REGNUM В Чечне произошел несчастный случай, связанный с несоблюдением правил безопасности. В селе Закан-Юрт погиб 63-летний мужчина. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает Следственный комитет по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ток mikegi

Инцидент произошел 2 декабря вечером в Ачхой-Мартановском районе. Пострадавший пытался установить телевизионную антенну и случайно задел электропровода. От удара током мужчина скончался.

«63-летний местный житель в ходе установки возле своего дома уличной телевизионный антенны, закрепленной к металлической трубе, задел линию электропередачи, проходящую по улице, и в результате поражения электрическим током скончался», — говорится в сообщении СКР по региону.

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