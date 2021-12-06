Ереван, 6 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Результаты выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в 36 общинах Армении, показывают утрату доверия граждан правящей партии «Гражданский договор». Об этом заявил 6 декабря на брифинге депутат парламента республики от фракции «Армения» Артур Хачатрян.

Стоп-кадр трансляции azatutyun.am Никол Пашинян

По его мнению, утрата позиций партии премьер-министра Никола Пашиняна на выборах является «началом конца» для этой политсилы.

«Пашинян проиграл выборы в Капане, Горисе, Мегри, Гюмри, Ахуряне. И это продолжительный процесс. На этом фоне разговоры Пашиняна о том, что они имеют мандат народа, теряют всякий смысл», — сказал Хачатрян.

Он отметил, что перед выборами власти провели укрупнение общин, якобы для создания преимущества для правящей партии. Также незадолго до голосования жителям стали раздавать социальную помощь.

«Несмотря на всё это, они потерпели поражение, и именно в тех общинах, где полагались на людей, которые многие годы от выборов до выборов обслуживали интересы действующей власти», — отметил депутат.

Напомним, выборы в Армении прошли 5 декабря. По предварительным данным партия «Гражданский договор» получила более 50% в 16 из 36 общин. В других общинах оппозиционные партии, если создадут коалиции, смогут сами назначать руководство в органах самоуправления.