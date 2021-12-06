Ташкент, , 15:59 — REGNUM Узбекистан и Казахстан договорились о проведении на регулярной основе Года Узбекистана в Казахстане и Года Казахстана в Узбекистане, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Об этом договорились президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Нур-Султане с государственным визитом.

«В ходе переговоров достигнута договоренность о проведении на регулярной основе Года Узбекистана в Казахстане и Года Казахстана в Узбекистане. В следующем году в нашей стране будут организованы первый Конгресс молодежи и Форум творческой и научной интеллигенции», — говорится в сообщении.

В ходе встречи президентов двух стран было отмечено, что в Узбекистане в настоящее время проживают более восьмисот тысяч этнических казахов.

«Им созданы все условия для развития национальной культуры, языка, традиций. Действуют около четырехсот школ с казахским языком обучения», — отмечает пресс-служба.

Отмечается, что уже тридцать лет в Узбекистане активно работает Казахский национальный культурный центр, имеющий восемь региональных отделений.

«Мы гордимся, что среди наших сограждан-казахов есть удостоенные высокого звания Героя Узбекистана и других государственных наград, сенаторы и депутаты, министры и генералы, руководители крупных предприятий», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Главы государств также договорились о принятии соответствующей программы в целях широкого празднования в следующем году тридцатилетия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Казахстаном.